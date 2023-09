BTS không tan rã

Cơ quan CSĐT Công an An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Huỳnh Hồng Hải - kẻ ném bé 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông với độ cao khoảng 7m.