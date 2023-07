BTS Jung Kook "kết duyên" cùng Han So Hee trong dự án mới

Theo báo cáo phương tiện truyền thông độc quyền vào ngày 30 tháng 6 KST, nữ diễn viên Han So Hee sẽ đóng vai nữ chính trong MV "Seven" của BTS Jungkook.

Han So Hee được bắt gặp khi đang quay MV ở Los Angeles, California vào tuần trước và trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình của mình vào ngày 22/6.

Điều này sẽ đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên sau 4 năm của ngôi sao phim Dẫu Biết trong một MV âm nhạc kể từ "Greeting" của Melomance vào năm 2019. Người đẹp cũng được nhiều người biết đến khi góp mặt trong MV Tell Me What To Do của SHINee .

Han So Hee sinh ngày 18/11/1994. Cô khởi nghiệp với vai trò diễn viên trong một số MV như Tell Me What To Do (SHINee), That Girl (Jung Yong Hwa), The Hardest Part (Roy Kim),... Sau đó, người đẹp tiếp tục trở thành người mẫu quảng cáo. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của mỹ nữ, bao gồm Nevertheless (Dẫu Biết), My Name,... . Sở hữu nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên được ví như "bản sao" của chị đẹp Song Hye Kyo.

Là một trong những gương mặt nổi bật trong giới giải trí Hàn Quốc, màn kết hợp lần này nhận được nhiều sự kỳ vọng cũng như ủng hộ từ người hâm mộ khi chứng kiến sự gặp gỡ của nam thanh nữ tú trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài ra, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi em út BTS quyết định mời Han So Hee đóng chính, bởi rất ít khi các thành viên hợp tác cùng diễn viên nữ.