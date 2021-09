BTS hóa người ngoài hành tinh netizen khen: 'Hoành tráng không khác gì Marvel'

Trưa ngày 30/9, MV ca khúc My Universe kết hợp giữa BTS và nhóm nhạc đình đám Coldplay đã chính thức được phát hành khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. My Universe là sản phẩm do Coldplay và 3 thành viên RM, Suga và j-hope cùng nhau sáng tác, nói về tình yêu không giới hạn cùng thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Your browser does not support the video tag.

My Universe - BTS & Coldplay

MV lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng kết hợp với công nghệ hologram do đạo diễn Dave Meyers dày công thực hiện. Hình ảnh được đồ họa sắc nét, đem đến cho người hâm mộ những thước phim mãn nhãn giống như điện ảnh Hollywood.