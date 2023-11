BTS dừng hoạt động, BlackPink một mình thống trị Kpop?

Seventeen đã bán được tổng cộng 11 triệu album dựa trên dữ liệu Circle Chart từ tháng 1 đến cuối tháng 9. Đóng góp đáng kể vào doanh thu ấn tượng này là mini album thứ mười của họ - FML - được phát hành vào tháng 4. Album này bán được hơn 6,27 triệu bản.

Với album thứ 11 Seventeenth Heaven ra mắt cách đây không lâu, nhóm nhạc đạt doanh số đặt hàng trước là 5,2 triệu bản - mức cao nhất trong lịch sử Kpop.

Về phần Stray Kids, họ đang xếp hạng 90 ở Billboard Hot 100 với ca khúc LALALALA. Họ là nhóm nhạc nam thứ 2 của Kpop sau BTS lọt vào Billboard Hot 100. Nhóm nhạc nam của JYP có lượng fan đông đảo ở Âu Mỹ.

LALALALA nằm trong album mới phát hành của Stray Kids mang tên Rock-Star. Album này cũng vươn lên vị trí thứ nhất trên Billboard Hot 200, giúp Stray Kids trở thành một trong hai nhóm Kpop (cùng BTS) có hơn 4 album đạt được thành tích này.

Korea JoongAng Daily đưa tin Stary Kids là một trong các nghệ sĩ Kpop chiếm lĩnh bảng xếp hạng cuối năm của Billboard và thể hiện mức độ nổi tiếng toàn cầu trong năm nay. Danh sách còn có Fifty Fifty, Jungkook, New Jeans, TXT, TWICE hay ITZY.



Stray Kids là nhóm hàng đầu trong số các nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 của Kpop

Bảng xếp hạng cuối năm của Billboard tổng hợp thành tích các ca khúc, album và nghệ sĩ từ tháng 11/2022 đến tháng 10 năm nay.

Nhóm nhạc nữ Fifty Fifty xếp thứ 44 trên bảng xếp hạng Hot 100 Songs cuối năm của Billboard với Cupid, trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng. Jungkook của BTS đứng ở vị trí thứ 82 trên cùng bảng xếp hạng với Seven.

Trong khi đó, trên bảng xếp hạng 200 album cuối năm của Billboard, full album thứ ba của Stray Kids 5-Star đứng ở vị trí thứ 82. Stray Kids là nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng.

Tiếp nối Stray Kids, nhóm nhạc nam Tomorrow X Together xếp thứ 122 với EP thứ 5 The Name Chapter: Temptation. Đây là năm thứ ba liên tiếp nhóm lọt vào bảng xếp hạng cuối năm.