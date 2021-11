BTS cùng Megan Thee Stallion trình diễn ‘Butter’ trên sân khấu AMAs

Trong danh sách biểu diễn mới được tiết lộ từ phía ban tổ chức American Music Awards (AMAs), BTS sẽ cùng trình diễn bản remix ca khúc Butter với Megan Thee Stallion. Đây cũng chính là lần đầu tiên nhóm BTS biểu diễn trực tiếp ca khúc này. Màn hợp tác của hai tên tuổi hàng đầu sẽ diễn ra trên sân khấu nhà hát Microsoft tại Los Angeles và được phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối (theo giờ ET) ngày 21/11 trên đài ABC. Cũng theo danh sách của ban tổ chức, những nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn cùng BTS là Olivia Rodrigo và Bad Bunny.

Đây không phải lần đầu tiên BTS xuất hiện tại lễ trao giải AMAs. Trước đó, trong AMAs 2020 nhóm đã biểu diễn hai ca khúc Dynamite và Life Goes On. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, những sân khấu này đều được ghi hình tại Hàn Quốc. Vậy nên việc BTS sẽ đến Los Angeles trực tiếp tham dự lễ trao giải đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn nước Mỹ. BTS nhận được ba đề cử tại AMAs năm nay, trong đó có đề cử nghệ sĩ xuất sắc nhất.