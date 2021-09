BTS công bố concert online 'Permission To Dance On Stage' sắp tới: Fan đã đợi 1 năm trời để được xem concert mới

BTS thông báo concert online 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'.

Với việc 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' cũng được tổ chức vào tháng 10, như vậy đây là concert online đầu tiên của BTS sau 1 năm kể từ concert online 'BTS MAP OF THE SOUL ON:E' cũng diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, concert này kéo dài 2 ngày và đã thu hút gần một triệu khán giả từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lập kỷ lục Guiness về concert trực tuyến có trả phí thu hút nhiều người xem nhất (chỉ tính tài khoản đã mua vé hợp pháp).