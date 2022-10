BTS có thể phải nhập ngũ, công ty chủ quản thiệt hại 10 tỷ USD vì tranh cãi

Những ý kiến ủng hộ nhóm BTS miễn nhập ngũ cho rằng, các nghệ sĩ văn hóa đại chúng như BTS, người đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao uy tín quốc gia, cần được miễn nghĩa vụ quân sự.

Thị trưởng thành phố Busan của Hàn Quốc cũng đề xuất với Tổng thống Hàn Quốc về việc miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS - đại sứ quan hệ công chúng trước thềm đăng cai Hội chợ World Expo 2030.

Theo JTBC, ngày 7/10, các thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã gặp gỡ Ủy viên Lee Ki Shik của Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc để tiếp tục thảo luận vấn đề nghĩa vụ quân sự đối với nhóm nhạc BTS.

Tại cuộc gặp, đại biểu quốc hội Sul Hoon ủng hộ việc miễn giảm nghĩa vụ cho nhóm BTS. Ông cho rằng tầm ảnh hưởng của BTS tại Hàn Quốc và toàn cầu là rất lớn nên việc họ phải ngừng hoạt động có thể là mất mát cho Hàn Quốc.

Song, đại biểu Han Ki Ho cho rằng, theo lời bài hát một thành viên BTS viết, nhóm có ý muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, việc tranh cãi là vô nghĩa và có thể dẫn đến chia rẽ trong xã hội.

Cụ thể trong ca khúc What do you think, thành viên Suga của BTS có một câu rap: "Chúng tôi sẽ tự gia nhập quân đội khi đến lúc, vậy nên tất cả những người muốn lợi dụng hãy trật tự đi".

Thành viên của nhóm BTS từng khẳng định họ muốn phục vụ trong quân đội trong bài hát "What do you think" và yêu cầu mọi người dừng tranh cãi (Ảnh: Naver).

"Do có quá nhiều tranh cãi về vấn đề này, họ đã phải viết ra một bài hát như thế. Tranh luận là vô nghĩa khi chính BTS đã nói họ muốn phục vụ trong quân đội", đại biểu Han Ki Ho nói.