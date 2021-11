BTS có số liệu gây choáng, Lisa (BLACKPINK) là nữ idol Kpop duy nhất lọt top: Billboard công bố BXH Hot Trending Songs tuần này

Hạng 2: SEVENTEEN - Rock With You (1,5 triệu lượt đề cập)

Thứ hạng tuần trước: Hạng 2

Hạng 1: BTS - Butter (7 triệu lượt đề cập)

Thứ hạng tuần trước: Hạng 1

Như vậy 'Butter' của BTS tiếp tục trụ vững No.1 của BXH Billboard Hot Trending Songs. Theo đó ca khúc ghi nhận đến 7 triệu lượt đề cập trên Twitter trong tuần tracking từ ngày 29/10 đến ngày 5/11, tăng đến 157% so với tuần trước. Sự gia tăng việc fan nhắc đến ca khúc này trên Twitter phần lớn vẫn là do vào ngày 28/10, 'Butter' được đề cử hạng mục 'Favorite Pop Song' tại American Music Awards. Như vậy tính đến lúc này, BTS đã liên tiếp dẫn đầu 3 tuần liền kể từ khi BXH này ra đời (tuần đầu với 'Permission to Dance', 2 tuần sau với 'Butter'.)

Đứng ở vị trí á quân tuần này vẫn là SEVENTEEN với 1,5 triệu lượt đề cập trên Twitter, mặc dù bị ngôi đầu bỏ lại quá xa nhưng con số này vẫn đủ giúp nhóm nhạc Pledis không bị tụt hạng. Trong khi đó, nam ca sĩ diễn viên người Thái Lan Mew Suppasit đã tăng đến 4 bậc trên BXH để chốt lại top 3 tuần này khi ca khúc 'Spaceman' ghi nhận 1,2 triệu lượt đề cập. Trong khi đó, Lisa (BLACKPINK) là đại diện nữ duy nhất lọt top khi tuần này aespa đã rời khỏi TOP 10.

Full BXH Billboard Hot Trending Songs tuần thứ 3 được công bố (Billboard x Twitter)

Bạn ấn tượng nhất với thành tích của ca khúc nào? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.