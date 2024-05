BTS biến thành 'chống đạn thiếu niên đoàn' chắn bão cho HYBE: Fan phẫn nộ gửi vòng hoa biểu tình, công ty vội vàng xin lỗi!

Lùm xùm nhất chính là hai cáo buộc gian lận nhạc số hồi 2017 và ăn cắp concept cho album The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 bị "đào" lại.

Từ đây, antifan nhân cơ hội lôi lại những tranh cãi trong quá khứ, tố BTS đạo nhái, khiến dân tình nghi hoặc thành tích thời mới hoạt động của nhóm nam toàn cầu.

Giữa nội chiến HYBE, BTS bị chỉ trích bởi những vấn đề không liên quan, khiến nhóm đang đi nhập ngũ mà fan cũng không yên.

Các Army ra sức dập tin đồn tiêu cực, viết bài phản biện, bảo vệ BTS. Về phía công ty chủ quản, Big Hit Music phát đi thông báo sẽ sử dụng biện pháp pháp lý mạnh tay đối với những hành vi bôi nhọ danh dự BTS.

Tuy nhiên bấy nhiêu là không đủ vì HYBE vẫn giữ im lặng trước cáo buộc "dị giáo", trả lời lấp lửng vấn đề gian lận nhạc số. Chính vì điều này, BTS bị "xâu xé" khiến fan xót xa.



Người hâm mộ phẫn nộ trước sự thờ ơ của HYBE, khiến BTS trở thành "chống đạn thiếu niên đoàn" chắn bão cho tập đoàn

Làn sóng chỉ trích tập trung vào BTS làm sao nhãng đi những vấn đề nổi cộm của cuộc đấu tố, bao gồm cáo buộc Min Hee Jin chiếm đoạt quyền quản lý ADOR, ồn ào đạo nhái và tương lai của NewJeans. Từ người ngoài cuộc, BTS bỗng dưng trở thành "vật tế" cho tập đoàn, chỉ có fan lo lắng và bảo vệ.

BTS được giải oan, Army có động thái "răn đe" HYBE, Big Hit lên tiếng xin lỗi

Sáng 2/5, phía Dahnworld lên tiếng phủ nhận mọi ồn ào phát sinh từ cuộc đấu tố giữa HYBE và Min Hee Jin.

Đặc biệt là BTS, không hề liên quan đến tổ chức này. BTS được giải oan sau chuỗi ngày sóng gió khiến Army phải ra sức bảo vệ. Tuy nhiên, HYBE vẫn giữ im lặng.