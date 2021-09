BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phổ biến Luật Cảnh sát biển tới ngư dân tại xã đảo An Sơn

Tại xã đảo An Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành phát 200 tờ rơi với nội dung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức cho bà con ngư dân về pháp luật, đặc biệt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quy định 5K của Bộ Y tế và các nội dung về chống nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới biển Tây Nam.

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi và hướng dẫn ngư dân về Luật CSBVN

Dịp này, đơn vị cũng đã trao tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 15 suất quà cho 15 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tiếp tục đỡ đầu 03 cháu học sinh nghèo học giỏi tiêu biểu với tổng số tiền 42 triệu đồng; trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc, phát 1.000 khẩu trang y tế và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho ngư dân xã đảo An Sơn, đồng thời hướng dẫn kỹ năng an toàn lao động trên biển cho bà con ngư dân.

Ngư dân Trang Hoàng Khanh - chủ tàu cá KG 90092 thường trú tại xã An Sơn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã không giấu nổi niềm xúc động và vui mừng, chia sẻ: Là một ngư dân thường xuyên hoạt động đánh bắt hải sản dài ngày trên biển trong điều kiện sóng gió, gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng được sự tuyên truyền, quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, người dân chúng tôi cảm thấy an tâm vươn khơi bám biển, hứa sẽ khai thác đánh bắt hải sản đúng quy định của pháp luật, tích cực phối hợp với Lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh có hiệu quả chống người nhập cư trái phép cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã đảo An Sơn là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, kiến thức về pháp luật cho bà con ngư dân, động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, đồng thời xây dựng tình cảm, niềm tin, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.