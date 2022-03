BTC phản hồi đề nghị truất ngôi Á hậu Lương Mỹ Kỳ

Your browser does not support the video tag.

Clip: Lương Mỹ Kỳ đáp trả gay gắt khi bị chê bai trình diễn.

Cũng trong livestream này, Lương Mỹ Kỳ còn bị cho là có phát ngôn động chạm đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân.

Từ những phát ngôn thiếu tiết chế, khá bốc đồng của "thánh lô tô", nhiều người kêu gọi tẩy chay, yêu cầu BTC Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam tước danh hiệu Á hậu 1, đồng thời tước quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023.

Đáng chú ý, group anti Lương Mỹ Kỳ đã được lập ra, thu hút gần 1.600 thành viên chỉ sau 1 ngày xuất hiện.



Group anti Lương Mỹ Kỳ mới được lập.



Lương Mỹ Kỳ sinh năm 1999, là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020.

Thanh

Theo Vietnamnet