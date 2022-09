BTC Miss Grand Vietnam xin lỗi về phần thi áo tắm 'đa dạng sạn'

Trưa 20/9, BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - lên tiếng xin lỗi về sự cố trễ giờ phát sóng phần thi "Best in Swimsuit" vào ngày hôm qua (19/9).

Theo BTC, lý do khiến phần thi "Best in Swimsuit" lên sóng trễ 1h30 phút so với dự kiến là do yếu tố thời tiết. BTC đồng thời xin ghi nhận những nhận xét, đánh giá và góp ý từ khán giả.



Giám khảo phần thi "Best in Swimsuit" thuộc Miss Grand Vietnam 2022.

Nguyên văn bài đăng trên trang chủ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: "BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn khán giả đã theo dõi và chờ đợi vòng thi 'Best in Swimsuit' ngày hôm qua 19/9.