BTC Miss Cosmo nói về sự cố phiên dịch, tiết lộ lý do Indonesia chiến thắng

Chung kết Miss Cosmo 2024 diễn ra tối 5/10 với chiến thắng của người đẹp Ketut Permata Juliastrid đến từ Indonesia. Tại họp báo sau chung kết, BTC có những chia sẻ về khó khăn và định hướng trong tương lai. Tại buổi họp báo sau chung kết Miss Cosmo 2024, Trưởng BTC Trần Việt Bảo Hoàng đã lên tiếng về việc phiên dịch viên truyền tải chưa chính xác nội dung câu trả lời của hai đại diện Việt Nam (Bùi Xuân Hạnh) và Peru (Romina Lozano). Chia sẻ với VietNamNet, anh cho biết trong các buổi phỏng vấn kín, thí sinh thể hiện tốt hơn nhờ có sự hỗ trợ từ phiên dịch viên. Tuy nhiên, áp lực thời gian trong đêm chung kết khiến phần ứng xử chưa được truyền tải đầy đủ. BTC tin rằng đây là bài học lớn để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Đại diện BTC cho hay các vòng thi phụ như Green Summit (Thuyết trình dự án xanh) không phải là điều bắt buộc. Tuy nhiên, để lựa chọn người chiến thắng, quá trình này cần cái nhìn toàn diện và việc thí sinh tham gia nhiều hoạt động sẽ tạo cơ hội cho khán giả, truyền thông và ban giám khảo đánh giá chính xác. BTC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn đúng định hướng, được thể hiện qua cách thí sinh trình bày kế hoạch cá nhân. Theo BTC, tân Miss Cosmo 2024 - Ketut Permata Juliastrid là người hiểu rõ mục tiêu và biết cách áp dụng những sáng kiến của mình vào việc bảo vệ môi trường. Một trong những điểm nổi bật trong phần ứng xử của Ketut là ý tưởng về tái chế và sử dụng mã QR để theo dõi vòng đời của sản phẩm, gây ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo.

Miss Cosmo 2024 hiểu rõ mục tiêu của mình và biết cách áp dụng những sáng kiến vào việc bảo vệ môi trường. BTC khẳng định đủ nguồn lực để hỗ trợ hoa hậu và á hậu, giúp họ thực hiện những dự án xã hội. Điều này được chứng minh ở thành công của Miss Cosmo Vietnam - Bùi Xuân Hạnh với dự án Bánh Share Nhỏ. Không chỉ các dự án mà tấm lòng nhân ái và khả năng thuyết trình cũng là những yếu tố then chốt cho thành công trong tương lai. Tân Miss Cosmo 2024 bày tỏ rằng cô và á hậu sẽ nỗ lực hết sức để cống hiến cho cộng đồng. “Chúng tôi hiểu rằng mình đang ở đúng nơi, bởi suốt thời gian tham gia cuộc thi, chúng tôi học được rằng hành động của bản thân có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến người khác”, Ketut cho biết. Sau khi đăng quang, Miss Cosmo 2024 thấy phấn khích và có cảm giác kỳ lạ. Cô tự đánh giá mình đã làm việc chăm chỉ và tạo ra nhiều kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc thi, đồng thời xem đây là một trách nhiệm lớn lao và sẵn sàng thực hiện kế hoạch hành động trong tương lai. Chia sẻ về lý do giúp mình nổi bật tại cuộc thi, Á hậu Miss Cosmo 2024 - Karnruethai Tassabut đến từ Thái Lan tiết lộ rằng mỗi khi thức dậy, cô luôn nói “Chào buổi sáng” và đó chính là nguồn năng lượng tích cực sẵn sàng lan tỏa đến mọi người. Hoa hậu Indonesia đồng tình với quan điểm của á hậu: "Trong số 56 cô gái tham gia, tất cả đều thông minh, chăm chỉ và không bao giờ đến trễ. Làm thế nào để chọn ra người chiến thắng khi ai cũng xuất sắc như vậy? Có lẽ, với một chút khác biệt về tính cách, may mắn và chúng tôi đã lọt vào top 2 của Miss Cosmo”.

Á hậu Miss Cosmo 2024 tiết lộ mỗi khi thức dậy, cô luôn nói “Chào buổi sáng”. Theo đại diện BTC, việc giành được danh hiệu Miss Cosmo không chỉ đơn thuần là thực hiện nhiều dự án xã hội, mà còn dựa trên tiềm năng và nguồn năng lượng của các thí sinh. Dù lịch trình bận rộn, top 2 vẫn thể hiện trái tim nhiệt huyết và sự chăm chỉ khiến BTC tin tưởng để đồng hành cùng họ trong suốt một năm. "Ketut và Karnruethai là những người tràn đầy năng lượng, họ phát trực tiếp mỗi ngày, bất chấp lịch trình dày đặc của cuộc thi. Họ cũng biết cách truyền tải nguồn năng lượng này đến các thí sinh ở Miss Cosmo 2024", đại diện BTC nhấn mạnh.

BTC cảm nhận được sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực của top 2. Tân Miss Cosmo 2024 sẽ nhận được 100.000 USD (gần 2,5 tỷ đồng), hợp đồng quản lý với công ty chủ quản, chỗ ở riêng và một chiếc xe sang trọng suốt nhiệm kỳ tại Việt Nam. Người chiến thắng được đi du lịch khắp thế giới, mang danh hiệu Miss Cosmo để quảng bá thương hiệu ra toàn cầu. BTC khẳng định cuộc thi sẽ diễn ra hàng năm. Trong lần đầu tổ chức tại Việt Nam, BTC đã mang đến nhiều hoạt động phong phú trải dài từ Bắc vào Nam, dù phải đối mặt với nhiều trở ngại, nhưng luôn nhận được sự ủng hộ từ khán giả. “Chúng tôi không đơn độc, luôn nhận được sự hỗ trợ từ nguồn lực nội bộ và khán giả toàn cầu. Chúng tôi sẽ cho thế giới thấy Miss Cosmo có thể đóng góp gì cho xã hội”, đại diện BTC khẳng định. Theo Vietnamnmet