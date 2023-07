BTC concert BLACKPINK Việt Nam: Danh sách sẽ không dừng lại ở 13 bài hát

Sáng 4/7, cộng đồng fan BLACKPINK đã truyền tay danh sách 13 ca khúc được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép cho concert BORN PINK tại Việt Nam bao gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It Your Last, Lovesick Girl, Don't Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up, Ice Cream.