Bruno Fernandes nhận trách nhiệm về phong độ yếu kém tại Man Utd

Trong loạt trận UEFA Nations League đêm nay, đáng chú ý là các trận Tây Ban Nha vs Serbia, Scotland vs Bồ Đào Nha, Ba Lan vs Croatia. Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina và Brazil đều thi đấu sân nhà gặp các đối thủ dưới cơ là Bolivia, Peru.