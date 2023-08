Britney tổ chức tiệc ly hôn: Bán khỏa thân và để nam giới hôn chân

Ngay sau khi có phát ngôn chính thức trên tài khoản mạng xã hội cá nhân về việc "không chịu đựng nổi nỗi đau nào hơn nữa", Britney đã lại vui vẻ như chẳng hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cô vừa tổ chức tiệc ly hôn và còn đăng tải clip lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Trong một clip, Britney khoe diện mạo bán khỏa thân của mình trong phòng ngủ. Trong một clip khác, Britney cho thấy cô đang tận hưởng một cuộc vui bên một nhóm nam giới, một người trong số này đã... hôn chân Britney.

Britney đăng clip tạo dáng bán khỏa thân và có hành động thân mật công khai với nam giới (Ảnh: Page Six).

Britney viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Tôi định đi gặp một người bạn nên đã lái xe khoảng một giờ, chúng tôi hẹn gặp ở quán ăn nhanh lúc đêm muộn.

Tôi biết rằng thợ săn ảnh hẳn đã được bắn tin về hành trình di chuyển của tôi, bởi tôi sử dụng một chiếc xe mà tôi chưa từng dùng trước đây, vậy mà tôi vẫn bị bám đuôi. Vậy tôi phải làm gì? Tôi mặc một chiếc váy đẹp và gọi những chàng trai yêu thích nhất của tôi tới nhà, chúng tôi vui chơi cả đêm".

Cuộc vui này diễn ra vào đêm chủ nhật vừa qua, Britney ở bên 6 nam giới mà cô gọi là "những chàng trai yêu thích nhất của tôi". Britney còn xuất hiện bên 5 nam giới ngực trần ở khu vực bể bơi, họ cùng hợp sức nâng người cô lên để quay clip. Britney tỏ ra rất vui vẻ, vô tư.

Britney tổ chức tiệc ly hôn và để nam giới hôn chân (Video: Daily Mail).

Động thái mới nhất của Britney khá gây sửng sốt, cô cho thấy bản thân không có chút nào buồn bã sau khi cuộc hôn nhân thứ 3 đổ vỡ, dù trước đó, cô cho biết bản thân cảm thấy sốc và "không chịu đựng nổi nỗi đau nào hơn nữa".