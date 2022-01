Britney Spears xả loạt ảnh khỏa thân 'full HD' triệu người ngã ngửa

Cụ thể, Britney Spears không hề cảm thấy e ngại khi khoe body của bản thân: "Free woman energy has never felt better" (Tạm dịch: Năng lượng của người phụ nữ được tự do chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế).



Britney Spears gây choáng khi công khai khoe hết phần nhạy cảm

Hình ảnh khỏa thân cùng thông điệp mà Britney Spears chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự đồng tình từ netizen. Trong đó, Miley Cyrus cũng "thả tim" ủng hộ đàn chị.