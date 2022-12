Britney Spears tuyên bố 'sẽ chết' nếu không được gặp lại con trai

Được biết, người tạo hit Baby One More Time đã có mối quan hệ rạn nứt với những đứa con của mình. Theo tờ Mail on Sunday tiết lộ vào hồi tháng 8 rằng, ngôi sao nhạc pop đã không gặp chúng trong nhiều tháng.

Cha của họ, cựu vũ công Kevin Federline, người mà Britney đã ly hôn vào năm 2006 cho biết, các cậu con trai mong muốn mình tránh khỏi những điều tiếng xung quanh cuộc sống riêng tư của Britney. Thậm chí, Preston và Jayden còn không đến tham dự đám cưới của cô vào tháng 6 vừa qua với người mẫu Mỹ gốc Iran, Sam Asghari.



Đáp lại vấn đề đó, Britney cáo buộc các con trai đã bỏ rơi cô. Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt được phát sóng trên ITV news vào tháng 9, hai con trai của Britney đã mở lòng về mối quan hệ khó khăn giữa chúng với nữ ca sĩ.