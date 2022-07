Britney Spears tố bị cha ruột đặt máy nghe lén

Mathew Rosengart, luật sư của Britney, hiện chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của phía Jamie Spears.

Trong phim tài liệu The New York Times Presents: Controlling Britney Spears phát hành tháng 9/2021, một cựu nhân viên an ninh tuyên bố Jamie đã lén ghi âm hơn 180 giờ trong phòng ngủ của Britney, gồm các cuộc trò chuyện giữa cô với các con, hôn phu và luật sư.

Ông còn bị tố giám sát các tin nhắn văn bản, cuộc gọi và lịch sử Internet trên điện thoại di động của con gái.