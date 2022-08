Britney Spears phát hành ca khúc mới đầu tiên kể từ năm 2016

Là tác phẩm đầu tiên mà "công chúa nhạc Pop" cho ra mắt kể từ năm 2016, Hold My Closer là một ca khúc nhạc dance được xây dựng với cảm hứng từ bản ballad Tiny Dancer nổi tiếng trong những năm 1970 của Elton John, cùng những chất liệu âm nhạc trong bản hit The One ra đời sau đó của nam danh ca. Ảnh bìa của Hold Me Closer là những hình ảnh thời thơ ấu của 2 huyền thoại nhạc Pop.