Britney Spears nhếch nhác rời khỏi khách sạn, chuyện gì đã xảy ra?

Britney giải thích lý do cho sự bất ổn tạm thời của mình là vì cô là phụ nữ đang trong kỳ "đèn đỏ". Tiếp đó, Britney chỉ trích các nhân viên y tế làm phiền mình.

Ở phần chú thích, Britney cáo buộc mẹ ruột, bà Lynne Spears, là kẻ đứng sau vụ ồn ào: "Tôi biết mẹ tôi có liên quan! Tôi không nói chuyện với bà ta trong 6 tháng và bà ta đã gọi ngay sau khi sự việc xảy ra, trước khi báo chí đưa tin. Tôi bị gài giống như bà ta đã làm trước đây. Ước gì tôi có ông bà. Tôi không thể chịu đựng bà ta”.

Cuối bài đăng, Britney cảm ơn luật sư Rosengart đã giúp cô vượt qua một đêm khó khăn. Cô thậm chí còn xem ông như một người cha thực thụ mà cô ngưỡng mộ.

Việc nhếch nhác rời khỏi khách sạn cùng những chia sẻ kích động trên mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại Britney đang gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cách hành xử của cô lộ rõ sự bất thường và quá khích.

Sau sự việc, nguồn tin riêng của Page Six cho biết bạn bè Britney lo lắng về mối quan hệ của chủ nhân hit Baby One More Time và Paul Richard Soliz. "Ngay từ đầu, anh ta đã là tin xấu", một người bạn nhấn mạnh.

Thông tin Britney thân thiết trên mức bình thường với quản gia cũ xuất hiện vào tháng 8/2023. Vào thời điểm đó, những người thân cận lo ngại về quá khứ phạm tội của Paul. Hồ sơ tòa án cho thấy Paul bị buộc tội nhiều tội nhẹ, có cả trọng tội, bao gồm cả việc sở hữu súng.

Rắc rối mới nhất liên quan đến Spears và Soliz xảy ra ngay sau khi ngôi sao nhạc pop hoàn thành thủ tục ly hôn với Sam Asghari vào ngày 1/5.

Theo Tiền Phong