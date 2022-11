Britney Spears lại tung ảnh 'không che' để đáp trả hater

Vào ngày 27/11 (theo giờ Mỹ), Britney Spears một lần nữa đăng ảnh khỏa thân hoàn toàn trên Instagram. Bức ảnh lần này được chụp trong bồn tắm.

Giọng ca Oops!…I Did It Again viết: "Tôi thích b* đấy!!! Chưa bao giờ là những bức ảnh chuyên nghiệp hết... Việc b* m** quá dễ dàng với tôi!!! Tiếp tục vỗ tay đi mấy con c** c**!!!"



Bức ảnh mới nhất của Britney Spears (đã được làm mờ)