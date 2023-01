Britney Spears hành động bất thường khi bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng

Britney Spears được cho là đã tham gia vào một "cuộc hỗn chiến" tại một nhà hàng ở Los Angeles vào hôm 14/1 (giờ Mỹ), trong khi chồng cô, Sam Asghari rời đi trong tức giận.

Your browser does not support the video tag.

Video độc quyền của TMZ

Những người được cho là đã chứng kiến vụ việc nói với tờ TMZ rằng ngôi sao nhạc pop 41 tuổi trở nên "hưng phấn" và nói nhiều thứ vô nghĩa. Việc bị các khách hàng khác ghi hình trong nhà hàng cũng khiến giọng ca Hold Me Closer khó chịu.