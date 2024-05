Britney Spears giẫm lên vết xe đổ

Tin đồn Britney qua lại với Soliz xuất hiện vào tháng 8/2023, không lâu sau khi cô chia tay người chồng thứ ba Sam Asghari. Giọng ca Oops! … I Did It Again còn bị nghi “cắm sừng” Sam, từ đó dẫn đến kết cục “đường ai nấy đi”.

“Hãy cho họ biết rằng chồng tôi đã yêu Britney Spears. Anh ta đã kết hôn và bây giờ anh ta chối bỏ các con mình. Anh ta bỏ bê con cái vì cô ta”, Mancilla nói.

Mancilla cho biết thêm Soliz đang sống với Spears, nhưng vẫn giữ nơi ở chính thức tại ngôi nhà gỗ cách nhà cô không xa. Mancilla và 5 người con đang sống với mẹ cô ở phố Sylmar, California.



Nicole Mancilla một mình nuôi 5 con với Soliz mà không nhận được một đồng cấp dưỡng nào từ người yêu cũ. Ảnh: Daily Mail.

Không có giấy tờ chứng minh Soliz và Mancilla đã kết hôn. Tuy nhiên, theo tài liệu do Daily Mail thu thập được, vào tháng 9/2021, thẩm phán ở Los Angeles xác định Soliz là cha của 5 người con do Mancilla sinh ra.

DCSS đã kiện Soliz vào ngày 22/3 để yêu cầu anh trả tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, cộng với 50% chi phí chăm sóc sức khỏe. Đơn khiếu nại tiết lộ thu nhập của Soliz là 2.774 USD/tháng, còn Mancilla không kiếm được tiền. Soliz không chu cấp cho bạn gái tiền nuôi con từ tháng 1/2020.

Quận LA cũng đệ đơn khiếu nại Soliz vào năm 2019 về khoản tiền hỗ trợ nuôi con hàng tháng là 615 USD mà anh được cho là nợ Alexandra Gonzalez. Hai người có với nhau một cặp song sinh của họ (5 tuổi). Phán quyết vào tháng 1/2022 xác nhận Soliz là cha nhưng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Tình sử phức tạp

Trong lịch sử tình trường phong phú của Britney Spears, Paul Richard Soliz không phải trường hợp duy nhất qua lại với cô khi đang trong một mối quan hệ khác. Đáng kể đến nhất là người chồng thứ hai Kevin Federline mà ngôi sao nhạc pop có chung hai con.

Khi Britney gặp Kevin lần đầu vào năm 2004, anh có vị hôn thê đang mang thai ở nhà và con gái 2 tuổi. Nữ ca sĩ và nam vũ công yêu nhau và kết hôn trong vòng 3 tháng.

Trong cuốn hồi ký The Woman in Me (2023), giọng ca Baby One More Time phủ nhận biết Kevin đã đính hôn và có con