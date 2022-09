Britney Spears có thể giải nghệ?

Britney Spears biểu diễn tại lễ trao giải VMAs 2016

"Tôi muốn chụp ảnh bản thân trong studio hơn là phải làm việc với những con người gây khó chịu nhất đời. Tôi bị tổn thương khá nhiều trong cuộc sống và vâng, tôi đang tức điên lên và có thể sẽ không biểu diễn nữa...", nữ ca sĩ viết.

Britney Spears là một trong những ca sĩ thành công nhất vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 với các bản hit như Oops! I Did It Again, Baby One More Time, Toxic và Gimme More.