Britney Spears bị bắt trên phố

Lo ngại này nhanh chóng được chứng minh là không thừa thãi. Tháng 2/2022, biểu tượng nhạc pop bị bắt quả tang lái xe với tốc độ không an toàn và phải nộp phạt.

Thời gian qua, Britney liên tục thành tâm điểm trên các mặt báo. Tháng 8, cuộc hôn nhân giữa ngôi saoBaby One More Time và chồng kém 13 tuổi Sam Asghari đi đến hồi kết chỉ sau hơn một năm. Britney bị đồn đoán ngoại tình với cựu quản gia Paul Richard Soliz. Thực tế cho thấy nữ ca sĩ đã bắt đầu mối quan hệ với Soliz không lâu sau khi ly thân. Tuy nhiên, những người trong cuộc khẳng định không có chuyện ngoại tình.

Cuối tháng 9, cảnh sát được gọi đến kiểm tra tình hình của Britney sau khi bà mẹ hai con đăng video múa dao đáng lo ngại. Lực lượng chức năng không gặp trực tiếp nữ ca sĩ nhưng được những người thân cận xác nhận cô vẫn ổn. Britney sau đó lên Instagram giải thích những con dao trong video chỉ là đạo cụ, không gây nguy hiểm.

Ngoài ra, The Woman In Me sắp ra mắt cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cuốn hồi ký được mô tả là “câu chuyện cảm động và dũng cảm đáng kinh ngạc về tự do, danh tiếng, tình mẫu tử, sự sống còn, niềm tin và hy vọng”. Britney cũng đang trong quá trình hoàn thành cuốn hồi ký thứ hai.