Britney Spears bất ngờ đánh tiếng làm lành với em gái

Bài đăng của Britney Spears đã khiến những người theo dõi cô trên Instagram được một phen bất ngờ. Bởi không lâu trước đây, Britney Spears đã công khai chỉ trích, tỏ thái độ ghẻ lạnh với em gái, buộc tội Jamie Lynn Spears đồng loã với việc Britney chịu sự giám hộ của bố suốt thời gian dài.

Năm 2022, Jamie Lynn Spears đã phát hành cuốn hồi ký Things I Should Have Said. Sau khi sách lên kệ, cô đã nhận được thư phản hồi từ luật sư của Britney Spears.

Bức thư tuyên bố Lynn Spears đã tranh thủ phát hành cuốn sách vào đúng thời điểm vụ kiện đòi bãi bỏ quyền giám hộ hợp pháp của cô chị kết thúc, khiến mối quan tâm dư luận dành cho gia đình Spears tăng cao. Văn bản này cũng khẳng định cuốn sách có chứa nhiều "tuyên bố gây hiểu lầm hoặc tàn nhẫn".