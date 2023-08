Britney nhảy múa hưng phấn giữa lúc ly hôn: Fan đau lòng vì thấy quá bất ổn

Your browser does not support the video tag.

Britney liên tục mặc đồ kiệm vải, nhảy múa "bốc lửa" sau tuyên bố ly hôn

Một cư dân mạng khác đưa ra nhận định: "Những người từng hưởng ứng phong trào đòi gỡ bỏ chế độ giám hộ đối với Britney hẳn đều không thể ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cuộc sống của Britney vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng bất ổn và rất đáng lo ngại.

Tôi cảm thấy cô ấy đang có vấn đề cả về thể chất và tinh thần. Có thể cô ấy đang không nhận được những sự điều trị cần thiết. Trạng thái hưng phấn quá đà và những hành vi bất thường dường như không thể kiểm soát được, dần dần, cô ấy có thể sẽ gặp phải những cơn suy sụp nghiêm trọng hơn.

Vấn đề của Britney có lẽ không đơn giản và có thể sẽ trở thành vấn đề phức tạp và nghiêm trọng hơn, nếu cô ấy không nhận được sự điều trị cần thiết. Việc không điều trị những rối loạn tâm lý có thể sẽ khiến cô ấy lại rơi vào một giai đoạn suy sụp đáng buồn hơn nữa".

Theo Dân Trí