Britney đi biển với 'trai lạ', tháo bỏ nhẫn cưới: Nghi trục trặc hôn nhân

Sau đó, giá trị pháp lý của cuộc hôn nhân này đã nhanh chóng bị hủy bỏ, do phía Britney đệ đơn lên tòa giải thích rằng tại thời điểm đưa ra quyết định kết hôn, Britney không thực sự hiểu việc mà mình đang làm.

Sau này, Britney kết hôn với vũ công Kevin Federline và có hai con trai là Jayden và Sean. Cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 2004 tới năm 2007.

Britney Spears phấn khích tận hưởng kỳ nghỉ ở Hawaii bên người quản lý (Video: Daily Mail).

