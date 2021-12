Bright kết duyên mới với 'ma nữ đẹp nhất Thái Lan' Mai Davika

Tối 1/12, công ty nổi tiếng Thái Lan GMMTV công bố loạt dự án phim mới cho năm 2022. Trong đó, nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là bộ phim Astrophile với sự góp mặt của 3 ngôi sao nổi tiếng của Bright, Mai Davika và Off Jumpol.

Trailer phim " Astrophile"