Brazil: Chim cánh cụt chết hàng loạt tại bờ biển phía Nam do lốc xoáy

Ngoài chim cánh cụt, PMP cũng phát hiện xác chết của chim hải âu và rùa biển.

Nhà sinh vật học Andre Barreto, một trong những điều phối viên của PMP, cho hay "Chim cánh cụt sau các cơn lốc xoáy thường là một trong những loài yếu nhất. Để thoát khỏi những cơn sóng lớn do những cơn lốc này gây ra, chim cánh cụt gặp khó khăn nhiều hơn so với các loài động vật khác do chúng không bay được. Khi ngoi lên trên mặt nước để thở, chúng sẽ bị đuối nước do biển động”./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)