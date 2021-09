Brad Pitt và Angelina Jolie căng thẳng

Angelina Jolie - Brad Pitt đường ai nấy đi từ năm 2016 nhưng đến nay cuộc chiến ly hôn giữa họ vẫn chưa dứt. Hồi tháng 6, tài tử Once Upon A Time In Hollywood giành được 50% quyền nuôi con từ vợ cũ, nhưng chỉ sau 1 tháng, toàn quyền lại về tay Jolie.

Mark Vincent Kaplan - luật sư từng đại diện cho Charlie Sheen, Paula Abdul và Kevin Federline (chồng cũ Britney Spears) - nói cuộc chiến giữa 2 ngôi sao Hollywood phức tạp và còn nhiều tốn kém.

"Họ chi hàng trăm, thậm chí hàng triệu USD cho kiện tụng. Con số này sẽ tăng nhiều hơn nữa khi vụ kiện bắt đầu lại", Kaplan trả lời tờ Us Weekly.