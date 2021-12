Brad Pitt tấu hài cùng Sandra Bullock trong phim mới

Your browser does not support the video tag.

Paramount Pictures vừa tung trailer chính thức đầu tiên của bộ phim hài-hành động, phiêu lưu mới The Lost City, Thành phố mất tích dự kiến ra rạp vào 25/3/2022. Phim chiêu mộ dàn sao Hollywood cực khủng gồm: Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Channing Tatum...