Brad Pitt tậu dinh thự cổ 40 triệu USD

Dinh thự mới của Brad Pitt nằm trên vách núi ở thành phố Carmel, California.

Theo Mail, bất động sản mang tên D.L. James House được bán cho Brad Pitt với giá 40 triệu USD (935 tỷ đồng). Nơi đây có một ngôi nhà cổ được xây dựng từ năm 1918 do kiến trúc sư nổi tiếng Charles Sumner Greene thiết kế. Chủ sở hữu đầu tiên của dinh thự là tiểu thuyết gia Daniel Lewis James - người từng viết cuốn sách Famous All Over Town.

Brad Pitt vốn mê kiến trúc và những ngôi nhà theo phong cách thủ công, đó là lý do anh mua nơi này. Nơi nghỉ dưỡng sang trọng được xây dựng từ đá sa thạch và đá granit khai thác tại địa phương.