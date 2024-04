Brad Pitt sau khi bị các con ruồng bỏ

Tháng 3, US Weekly dẫn nguồn tin độc quyền cho biết cuộc chiến ly hôn của Brad Pitt và Angelina Jolie sắp đi đến hồi kết. Dù quá trình đàm phán gặp nhiều khó khăn, các tài liệu chính đã được nộp lên tòa án, chỉ chờ phán quyết cuối cùng.

Trước đó, vào tháng 7/2022, theo Hollywood Life, Brad Pitt đến Rome (Italy) để dự sinh nhật cặp song sinh Knox và Vivienne. Nam diễn viên còn mang theo một chiếc guitar để biểu diễn trong bữa tiệc. Thời gian này, Angelina đưa các con đến Italy để quay bộ phim Without Blood.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của Brad Pitt có nhiều thay đổi đáng kể. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Anh vào năm 2022, anh cho biết quyết định bỏ rượu vào năm 2016. Không lâu sau cuộc chia tay chấn động với Angelina, dành 18 tháng để tham gia các buổi gặp mặt thường xuyên của Alcoholics Anonymous (tổ chức quốc tế giúp đỡ những người gặp vấn đề về rượu). Không chỉ vậy, trong thời gian xảy ra COVID-19, anh quyết định từ bỏ thuốc lá vì nhận ra nó không mang lại lợi ích gì.

Brad Pitt cũng trải qua nhiều năm mắc chứng trầm cảm cấp độ thấp. May mắn, anh học được cách đối mặt với con người thật, gồm cả vẻ đẹp và sự xấu xí, để nắm bắt những khoảnh khắc vui vẻ.

Ngoài tinh lực tập trung vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng với Angelina Jolie, Brad không quên phấn đấu trong sự nghiệp. Thành tựu lớn nhất đối với anh là giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2020. Trước đó, anh từng 5 lần hụt tượng vàng danh giá. Vai diễn trong Once Upon a Time … in Hollywood giúp anh thực hiện được giấc mơ danh giá nhất trong cuộc đời diễn viên.

Ở tuổi 61, Brad Pitt được khen lão hóa ngược, có sự quyến rũ khó cưỡng của đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp. Anh đều đặn nhận vai chính trong các dự án màn ảnh rộng. Giữa năm 2022, Bullet Train đạt thành tích phòng vé tốt. Cuối năm 2022, Babylon dù thua lỗ nhưng lại nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng danh giá như Quả cầu Vàng, Oscar... Năm 2023, anh gia nhập đoàn phim về giải đua xe Công thức 1 (F1). Không chỉ đóng phim, Brad Pitt còn “mát tay” trong vai trò nhà sản xuất phim.

Ngoài ra, Brad Pitt còn cho thấy bản thân có tài kinh doanh khi biến Miraval thành thương hiệu rượu vang hồng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đế chế này đang gặp khủng hoảng do tranh chấp tài sản chung với Angelina Jolie.

Về đời tư, Brad Pitt bắt đầu hẹn hò với mỹ nhân kém 27 tuổi Ines de Ramon, vợ cũ tài tử Nhật ký ma cà rồng Paul Wesley, vào năm 2022. Họ đã dọn về sống chung nhưng chưa tính chuyện kết hôn.

“Brad chắc chắn nhìn thấy tương lai lâu dài với Ines và không loại trừ việc có thêm con. Nhưng anh ấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân vì cần thêm thời gian vượt qua những gì đã trải qua với Angie”, người trong cuộc nói với US Weekly.



Brad Pitt đang hạnh phúc bên Ines de Ramon. Ảnh: GrosbyGroup.

