Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta học được cách yêu thương, chấp nhận bản thân mình, tự đối xử với bản thân mình nhẹ nhàng, dịu dàng hơn một chút, thì đó chính là những điều sẽ đưa lại cho diện mạo của chúng ta lợi ích dài lâu. Hãy già đi một cách khỏe mạnh về thể chất, một cách lành mạnh về tinh thần và phong cách sống".

Ngoài ra, Brad Pitt cũng từng nói rằng anh quyết định cai thuốc lá và rượu để có thể làm được những điều tốt nhất cho bản thân và người thân.

Your browser does not support the video tag.

Brad Pitt gây xao xuyến vì "ngồi ăn thôi mà cũng... đẹp trai đến thế" (Ảnh: Daily Mail).

Động thái Brad Pitt ngồi ăn trên khán đài khi xem trận chung kết đơn nam tại giải Wimbledon còn khiến người ta nhớ rằng nam tài tử rất hay có cảnh ăn trên phim. Pitt thường dồn nhiều sự tập trung cho những cảnh ăn. Nhìn Brad Pitt ăn, người ta sẽ thấy ở đó cả tính cách và số phận của nhân vật.

Trong rất nhiều bộ phim điện ảnh mà Brad Pitt từng tham gia, có một điểm chung lặp đi lặp lại giữa các nhân vật, đó là nhân vật của anh rất hay... ăn. Nhìn cách Brad Pitt ăn trong phim, người ta sẽ có những cảm nhận rất khác nhau, bởi đó là cách để anh biểu đạt cá tính, số phận của nhân vật.