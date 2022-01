Brad Pitt bị đồn hẹn hò ca sĩ Thụy Điển

Angelina Jolie cũng không công khai mối quan hệ với người đàn ông nào. Tuy nhiên từ năm ngoái, nữ diễn viên 46 tuổi bị đồn yêu ca sĩ The Weeknd.

Ngôi sao Wanted và ca sĩ người Canada được trông thấy đi ăn tối vài lần với nhau, thậm chí cùng về nhà The Weeknd trong đêm.

Gần đây The Weeknd viết ca khúc Here We Go... Again kể về tình yêu của anh với một "ngôi sao điện ảnh" và nhiều fan tin rằng đó chính là Angelina Jolie.



Angelina Jolie đi ăn tối với The Weeknd. Ảnh: Backgrid