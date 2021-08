“Bóng” Pharmacity sau khối nợ của Maroon Bells

Công ty cổ phần Maroon Bells (MRB) vừa công bố phát hành thành công 1.023 tỉ đồng trái phiếu, loại hình chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Lô trái phiếu này được phát hành hôm 18/8/2021, có kỳ hạn 4 năm, lãi suất chỉ 8%/năm. Trái chủ là một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán SSI (SSI).

Số trái phiếu mà MRB phát hành có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu với giá chuyển đổi dự kiến là 80.133 đồng/cp, tương ứng với 12,76 triệu cổ phần.

MRB cho biết số tiền thu về sẽ được dùng để "mở các cửa hàng mới và bổ sung vốn lưu động cho các cửa hàng mới”.

Theo tìm hiểu của VietTimes, MRB có mối liên hệ mật thiết tới giới chủ của CTCP Dược phẩm Pharmacity (Pharmacity) - chủ sở hữu chuỗi nhà thuốc bán lẻ dược phẩm trong nước.

MRB và Pharmacity đều đặt trụ sở chính tại số nhà trên đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạch, Tp. HCM. Người đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp này đều do ông Christopher Randy Stroud (SN 1984, quốc tịch: Mỹ) đảm nhiệm.

Thành lập vào tháng 9/2015, MRB ban đầu có quy mô vốn 1,6 tỉ đồng, gồm 7 cổ đông sáng lập. Trong đó, bà Phạm Thị Thanh Hoài (SN 1987) là cổ đông lớn sở hữu tới 86,89% vốn điều lệ. Bà Hoài, như VietTimes từng đề cập, cũng là cổ đông sáng lập, từng nắm giữ tới 87,52% vốn điều lệ của Pharmacity.

Dù cơ cấu cổ đông của Pharmacity có nhiều biến động sau đó nhưng nữ doanh nhân sinh năm 1987 hiện vẫn đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của Pharmacity.

Cuối tháng 11/2019, bà Phạm Thị Thanh Hoài và bà Trần Ngọc Minh Thu (SN 1984) góp vốn thành lập CTCP TR Infinity Pharma và CTCP TR Pharma Focus. Tuy nhiên, vào tháng 3/2020, các nữ cổ đông này đã thế chấp lượng lớn cổ phần TR Infinity Pharma cho TR Best Pharma Pte. Ltd.

TR Best Pharma Pte. Ltd và Communiplete Pte. Ltd là các cổ đông nước ngoài (có trụ sở tại Singapore) nắm giữ tổng cộng 41,244% vốn điều lệ của MRB (cập nhật tại ngày 18/11/2020).

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu của Pharmacity tăng gấp 7,8 lần, từ mức 123,2 tỉ đồng năm 2016 lên 966,5 tỉ đồng năm 2019.

Tuy nhiên, hãng dược phẩm này lại liên tục báo lỗ với số lỗ cộng dồn 4 năm lên tới 543,3 tỉ đồng. Riêng năm 2019, Pharmacity báo lỗ sau thuế hơn 265,7 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Pharmacity đạt 669,6 tỉ đồng, trong đó nợ phải trả là 506,6 tỉ đồng - gấp 3 lần so với mức 163 tỉ đồng của vốn chủ sở hữu (trong đó vốn điều lệ là 386,4 tỉ đồng)

Cập nhật đến giữa tháng 5/2021, quy mô vốn điều lệ của Pharmacity đã được nâng lên mức 528,4 tỉ đồng./.