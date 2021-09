Bọng mắt, các vết sưng tấy...? Bạn tự "xử" được mà

Liệu pháp này không chỉ giúp thư giãn mà còn có thể giúp loại bỏ chứng sưng phù do mang thai. Massage có thể giúp chất lỏng lắng đọng giữa các mô chảy đến nơi nó cần đến. Bạn có thể dùng các đầu ngón tay để tự mình xoa bóp bàn chân bị sưng. Xoa bóp cơ và mô mềm không chỉ làm giảm sưng tấy mà còn làm giảm căng thẳngvà đau đớn.

Bổ sung thực phẩm chống viêm

Khôn ngoan khi lựa chọn thực phẩm, bạn nhé

Đôi khi sưng tấy có thể là dấu hiệu của bệnh viêm nhiễm lâu dài như viêm loét đại tràng. Một số loại thực phẩm có thể giúp giảm viêm bao gồm trái cây, rau và chất béo lành mạnh như axit béo không bão hòa đơn và axit béo omega-3, được tìm thấy trong cá hồi và các loại cá béo khác. Các lựa chọn tốt khác bao gồm sô cô la đen, trà xanh, nghệ và gừng.

