Bóng đen phủ cuộc đời con cái thường là do 6 sai lầm này của cha mẹ nhưng nhiều phụ huynh vẫn rất thờ ơ

5. So sánh trẻ với người khác

Hãy cố gắng khuyến khích con bạn họ tập chăm chỉ! Nếu muốn so sánh thì bạn nên so sánh với chính con, chỉ cần lần này làm tốt hơn lần trước thì bạn có thể khen con nhiều hơn hoặc khen thưởng xứng đáng. Điều này sẽ khiến con bạn thực sự quan tâm đến thành tích của mình và làm việc chăm chỉ hơn một cách tự nguyện. Ngoài ra, hãy nghĩ xem liệu chúng ta có muốn con cái so sánh chúng ta với những bậc cha mẹ khác không?

6. Chỉ trích con trước mặt người ngoài

Một số cha mẹ đưa con đi dự tiệc của bạn, trước mặt trẻ sẽ nói chuyện với bạn bè về những khuyết điểm của con một cách không thương tiếc. Chẳng hạn như "Con mình lười biếng, không sắp xếp đồ đạc trong phòng ngăn nắp"; "Ngày nào nó cũng không làm tốt bài tập về nhà, khi làm thì lại mắc lỗi khiến tôi đau đầu kinh khủng!".

Cha mẹ làm được điều này có thể muốn nói với người khác rằng "giáo dục đứa trẻ như vậy nghĩa là mình rất tuyệt". Tuy nhiên, trong tai con cái, chúng sẽ rất xấu hổ và cảm thấy rằng cha mẹ chúng rất không hài lòng với mình, mối quan hệ cha mẹ con cái sẽ xấu đi, ngày càng xa cách.

Mặc dù đôi khi cha mẹ chỉ muốn tìm người để tâm sự những khó khăn và giảm bớt áp lực, nhưng chúng ta có thể chọn cách thay đổi quan điểm và nghĩ rằng nếu con cái không vâng lời, vẫn có thể cần dạy chúng bằng những cách khác. Chẳng hạn như nếu con luôn mắc lỗi trong bài tập, bạn cũng có thể cố gắng làm rõ tình trạng học tập của con mình và hiểu nguyên nhân dẫn đến lỗi đó.

Suy cho cùng, cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm lớn về những khuyết điểm trong hành vi của con mình. Muốn nói thì cũng nên nói về ưu điểm của trẻ, để trẻ biết mình được bố mẹ công nhận, được "khen" trước đám đông, trẻ sẽ chủ động thay đổi để xứng đáng với lời khen đó.

Theo Phụ nữ mới