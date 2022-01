Bóng đá Việt Nam và vai trò của báo chí

4 phút trước Xã hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Công an TPHCM tiếp tục thể hiện tốt vai trò tiên phong, xung kích trong đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và kiểm soát dịch Covid-19.