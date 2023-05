Bóng đá Thái Lan lại ẩu đả: Cầu thủ đánh HLV nhận cái kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Bóng đá Thái Lan lại ẩu đả: Cầu thủ đánh HLV và nhận cái kết đắng

Trong trận chung kết cúp quốc gia Thái Lan vào tối 28/5, Buriram United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bangkok United để giành chức vô địch.

Chuyện không có gì để nói nếu như ở thời điểm bù giờ, trận đấu không xuất hiện sự cố ẩu đả.



Cầu thủ Jonathan Bolingi của Buriram United lao vào đánh trợ lý HLV đối thủ (Ảnh: Main Stand).