Bóng đá hôm nay 13/1: Ngoại hạng Anh: Chelsea vs Fulham, Newcastle vs Man City; Bundesliga: Ausburg vs Leverkusen; La Liga: Bilbao vs Sociedad

- 21h30 ngày 13/1 : Augsburg vs Leverkusen

Man City có lý do để tự tin khi tới làm khách của Newcastle. Về lực lượng, trận này nhiều khả năng Man City không thể sử dụng John Stones và Haaland do chưa đảm bảo sức khỏe. Nhưng so ra họ còn dày lực hơn nhiều so với đội chủ nhà với một danh sách chấn thương dài dằng dặc, lại toàn trụ cột: Joelinton, Manquillo, Willock, Anderson, Wilson, Murphy, Barnes, Targett và Pope

- 00h30 ngày 14/1: Newcastle vs Man City

Lượt đi Chelsea thắng 2-0 do công của Mudryk và Broja

- 19h30 ngày 13/1: Chelsea vs Fulham

- 00h30 ngày 14/1: Darmstadt vs Dortmund

Dortmund đã đón chào Jadon Sancho trở lại theo hợp đồng cho mượn từ MU đến hết mùa. Nhiều khả năng cầu thủ người Anh sẽ không ra sân trận này nhưng anh đang được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cũ thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Dortmund đã tụt xuống thứ 5, kém đội đầu bảng Leverkusen 15 điểm trong khi Darmstadt (xanh) đứng chót bảng. Ảnh: Bundesliga

Áp lực bắt đầu đè nặng lên HLV Edin Terzic khi Dortmund chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất ở Bundesliga, coi như đứng ngoài cuộc đua đến chức vô địch khi đã tụt xuống tận thứ 5, kém đội đầu bảng Leverkusen 15 điểm và kém RB Leipzig 6 điểm.

Rất may cho Dortmund lúc này là họ sẽ lần lượt gặp hai đội cuối bảng, gặp Darmstadt đêm nay và Cologne ở vòng sau. Nếu giành được đủ 6 điểm ở hai trận này, cơ hội trở lại Top 4 là rất cao.

Darmstadt đang đứng chót bảng, lần gần nhất họ thắng trận là hồi đầu tháng 10/2023 và đã 10 trận liên tiếp không biết thắng là gì.

Đội bóng của HLV Torsten Lieberknecht bắt đầu năm 2024 một cách đáng thất vọng khi họ phải chịu thất bại 1-2 trong trận giao hữu trên sân nhà trước đội hạng hai Holstein Kiel vào cuối tuần trước.

Darmstadt đang chờ ngày xuống hạng mà Dortmund không thắng nổi nữa, thì không còn gì để nói.

Đội hình dự kiến:

Darmstadt: Schuhen; Klarer, Gjasula, Isherwood; Riedel, Franjic, Holland, Karic; Kempe; Pfeiffer, Skarke

Dortmund: Kobel; Meunier, Sule, Hummels, Schlotterbeck; Sabitzer, Can, Brandt; Malen, Fullkrug, Bynoe-Gittens

Vòng 20 La Liga

- 00h30 ngày 14/1: Athletic Bilbao vs Sociedad

Bilbao đang chơi rất hay mùa này khi xếp thứ 4 với 38 điểm, bằng với Atletico Madrid nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Muốn tiếp tục góp mặt trong Top 4, họ cần phải đánh bại đối thủ rất khó chịu là Real Sociedad đang đứng thứ 6.

Đứng thứ 4 với 38 điểm, Bilbao có phong độ cao. Ảnh: Marca

Bilbao có 3 trường hợp vắng mặt. Trong đó, đáng kể nhất là chân sút Inaki Williams phải về tập trung ĐTQG thi đấu tại CAN 2023. Còn Yeray Alvarez và Dani Garcia vắng mặt vì chấn thương.

Sociedad hành quân đến Bilbao với đội hình có nhiều mất mát. Họ không có ngôi sao người Nhật Bản Takefusa Kubo do phải về đá Asian Cup 2023 và trung phong Umar Sadiq do phải tham dự CAN 2023. Bên cạnh đó, thủ môn số 1 Alex Remiro và hậu vệ phải Hamari Traore bị treo giò.

Trên sân nhà, Bilbao đã bất bại 9 trận liền. Ảnh: Marca

Sân nhà San Mames là lợi thế đáng kể cho Bilbao khi họ thắng 9 trận liên tiếp ở đây, Nhìn chung, Bilbao có nhiều cơ hội thắng trận này.

Đội hình dự kiến:

Bilbao: Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Vesga; Berenguer, Sancet, N.Williams; Gorka

Sociedad: Marreno; Tierney, Le Normand, Zubeldia, Munoz; Merino, Zubimendi, Mendez; Barrenetxea, Zakharyan, Oyarzabal

Vòng 20 Serie A

- 21h00 ngày 13/1: Napoli vs Salernitana

Ngoài việc sớm bị loại tại Coppa Italia, Napoli lúc này rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH Serie A với 28 điểm. Cơ hội để đội bóng thành Naples bảo vệ danh hiệu vô địch gần như không còn, khi họ đã kém đội đầu bảng Inter Milan tới 20 điểm. Chính vì thế, mục tiêu của Napoli lúc này chỉ là cố gắng bám đuổi vị trí thứ 4 của Fiorentina, khi đang kém đối thủ 5 điểm.

Napoli thực sự gây thất vọng lớn với vị trí hiện tại...

Muốn làm được điều đó, hơn lúc nào hết Napoli cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi mùa giải đã bắt đầu bước vào giai đoạn lượt về. Ở lượt trận này, thầy trò HLV Mazzarri có nhiều cơ hội chấm dứt mạch 4 trận liên tiếp không thắng khi được chơi trên sân nhà để tiếp đón Salernitana, đội dậm chân ở vị trí bét bảng với 12 điểm.

....nhưng còn tốt chán so với Salernitana đứng chót bảng. Ảnh: Football Italia

Napoli vắng Osimhen, Anguissa do bận tham dự CAN 2023. Mazzocchi nhận án treo giò, trong khi Meret, Natan Souza và Olivera chấn thương. Salernitana cũng vắng Coulibaly, Cabral khi bận tham dự CAN 2023.

Đội hình dự kiến:

Napoli: Gollini; Mario Rui, Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Cajuste; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori

Salernitana: Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Candreva, Legowski, Botheim, Bradaric; Tchaouna, Simy