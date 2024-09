Bông cải xanh ngoài khả năng chống ung thư, mới đây tiếp tục được các nhà khoa học phát hiện có thể ngăn ngừa cục máu đông và chống đột quỵ. Bông cải xanh giúp ngăn ngừa cục máu đông và đột quỵ. Ảnh - AI: Ngọc Thùy Bông cải xanh (hay còn gọi là súp lơ xanh) được ca ngợi là một trong những loại rau xanh lành mạnh nhất mà chúng ta nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. Thêm vào đó, một nghiên cứu gần đây do các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu tim mạch tại Đại học Sydney (Úc) thực hiện và công bố - cho thấy: sulforaphane – một hợp chất có trong loại rau này có thể cách mạng hóa việc phòng ngừa và điều trị đột quỵ. Bông cải xanh có thể ngăn ngừa cục máu đông như thế nào? Đột quỵ là tình trạng máu chảy đến não bị gián đoạn, có thể dẫn đến tàn tật vĩnh viễn hoặc tử vong. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do lưu lượng máu đến não bị gián đoạn, được gọi là đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây có thể giúp chúng ta chăm sóc sức khỏe bản thân để giảm nguy cơ đột quỵ. Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu tim mạch tại Úc nhận thấy, bông cải xanh có một hợp chất tự nhiên có thể làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và cũng có thể tăng cường hiệu quả của các loại thuốc hiện có được sử dụng để điều trị cục máu đông. “Do đó, ăn bông cải xanh mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ”, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Úc được công bố trên tạp chí khoa học ACS Central Science. Theo đó, Tiến sĩ Xuyu Liu từ Đại học Sydney - nhà nghiên cứu chính của Viện nghiên cứu tim mạch này cho biết, thông thường, bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ được dùng chất hoạt hóa plasminogen mô – tuy nhiên, nó chỉ thành công trong 20% số trường hợp. “Nhưng khi bệnh nhân được điều trị bằng hợp chất có nguồn gốc từ bông cải xanh ngoài thuốc, nó có thể tăng tỷ lệ thành công lên 60%”, Tiến sĩ Xuyu Liu nói.Tiến sĩ Xuyu Liu cũng cho biết thêm rằng, trong khi các chất làm loãng máu được thử nghiệm trong điều trị đột quỵ đều gây ra tác dụng phụ là chảy máu, thì các hợp chất tự nhiên từ bông cải xanh lại không gây ra bất kỳ dấu hiệu chảy máu nào.