'Bond girl' Eva Green bẽ mặt

Tuy nhiên, nhiều năm sau màn trình diễn xuất thần, Green cứ thế loay hoay trong việc tìm kiếm chỗ đứng ở Hollywood khi các dự án của cô như Dark Shadows, 300: Rise of an Empire hay Sin City: A Dame to Kill for đều bị báo chí chỉ trích.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.