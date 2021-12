Bốn triệu chứng ở người nhiễm Omicron đã tiêm 2-3 liều vắc xin

Omicron đang lan truyền với tốc độ đáng báo động ở Anh, chiếm 40% tổng số ca bệnh ở Thủ đô London. Nước này cũng vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể mới.



Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi mọi người tiêm liều tăng cường trước Giáng sinh. Điều đáng chú ý, bạn vẫn có thể nhiễm Omicron dù đã tiêm 3 mũi dù mức độ nghiêm trọng giảm đáng kể.



Theo ông Tim Spector, Giáo sư dịch tễ học di truyền tại Đại học King's College London, một cuộc tụ tập gần đây đã dẫn đến sự bùng phát của Omicron. Tất cả những người liên quan đều đã tiêm 2-3 mũi vắc xin.

Ảnh minh họa: Scotsman

Giáo sư Spector dẫn chứng: "Một người dùng ứng dụng khai báo triệu chứng Covid-19 đã tổ chức tiệc sinh nhật 60 tuổi với 18 khách mời".



"Tất cả đều đã xét nghiệm trước khi gặp mặt. Vào Chủ nhật, họ được thông báo một trong những vị khách có kết quả dương tính. Tuần sau đó, 16 trong số 18 người có các dấu hiệu mệt mỏi khác nhau".



Sau đó, họ được thông báo nhiễm và nghi nhiễm Omicron, cần chờ giải trình tự gen để xác nhận.



Các triệu chứng



Theo Giáo sư Spector, những triệu chứng ban đầu của các bệnh nhân khá nhẹ. Nhiều người có cảm giác buồn nôn, sốt nhẹ, đau họng và đau đầu. Không ai phải đến bác sĩ.



Tất cả các ca bệnh đều đã tiêm 2-3 liều vắc xin. Vị giáo sư đánh giá, không có trường hợp nào cần hỗ trợ y tế chứng minh vắc xin đã làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh một cách rõ ràng.



Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông tin, 2 liều vắc xin cung cấp ít khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Nhưng thêm một liều vắc xin tăng cường làm tăng hiệu quả lên 70-75%. Phân tích dựa trên dữ liệu của 580 người nhiễm Omicron.



Tuy nhiên, Cơ quan trên cũng khuyến cáo: "Do tính chất ban đầu của các phát hiện, tất cả các ước tính đều có mức độ không chắc chắn đáng kể và có thể thay đổi".



"Hiệu quả của vắc xin chống lại bệnh nặng do nhiễm Omicron vẫn chưa được xác định nhưng dự kiến ​​sẽ cao hơn đáng kể so với khả năng bảo vệ chống lại bệnh có triệu chứng".



Omicron lan nhanh thế nào?



Theo một số ước tính, 3% của tất cả các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Anh là biến thể Omicron.



Giới chuyên môn nhận định, nếu phát triển với tốc độ hiện tại, Omicron sẽ trở thành chủng ưu thế, chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Anh vào giữa tháng 12. Các bằng chứng tiếp tục ghi nhận biến thể mới đang lan nhanh hơn so với biến thể Delta.



Tiến sĩ Mary Ramsay, người đứng đầu bộ phận tiêm chủng tại UKHSA, cho biết: "Những ước tính ban đầu này nên được xử lý thận trọng nhưng đã chỉ ra, một vài tháng sau lần liều vắc xin thứ 2, một người có nhiều nguy cơ mắc biến thể Omicron hơn so với Delta".