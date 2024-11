Bốn mẫu xe hatchback cũ còn 'chất', giá chưa đến 300 triệu đồng

Với tài chính 300 triệu đồng và muốn mua xe hatchback cũ nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn được cho mình một mẫu xe chất lượng và đời cao. Dưới đây là 5 mẫu xe hatchback dưới 300 triệu đồng mà bạn có thể cân nhắc khi mua xe cũ. Toyota Wigo 2020-2021 Toyota Wigo được giới thiệu tại thị trường Việt vào tháng 9/2018 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia và sau đó được nâng cấp nhẹ vào tháng 9/2020. Sau 3 năm lăn bánh trên thị trường, mẫu xe hatchback đô thị Toyota Wigo đang được giao dịch trên thị trường xe cũ ở mức giá dưới 260 triệu đồng cho bản số sàn và dao động từ 280-298 triệu đồng cho bản số tự động. Toyota Wigo 2020-2021 - Ưu điểm: Thương hiệu Nhật, ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu. - Nhược điểm: Ngoại nội thất không bắt mắt, trang bị nghèo nàn, ồn ào. Mitsubishi Mirage 2018-2019 Mitsubishi Mirage ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2012, sau đó có màn nâng cấp nhẹ vào năm 2016 và cuối cùng bị khai tử vào giữa năm 2020 để nhường chỗ cho biến thế sedan của mẫu xe này là Mitsubishi Attrage. So với 2 mẫu xe kể trên, Mitsubishi Mirage có lợi hơn khi là một mẫu hatchback cỡ B có kích thước nhỉnh hơn một chút. Mitsubishi Mirage 2018-2019 Trên thị trường xe cũ, Mitsubishi Mirage đang được các đại lý xe cũ chào bán ở mức giá khá dễ chịu, từ 225-250 triệu đồng cho bản số sàn và 260-295 triệu động cho bản số tự động. - Ưu điểm: Tiết kiệm nhiên liệu, không gian nội thất rộng, ít hỏng vặt. - Nhược điểm: Cách âm kém, phụ tùng thay thế đắt, động cơ yếu so với các đối thủ đồng cấp. Ford Fiesta 2017-2018 Ford Fiesta chính thức ra mắt thị trường Việt vào năm 2011 và được nâng cấp nhẹ vào năm 2014 với sự bổ sung động cơ EcoBoost 1.0L bên cạnh động cơ 1.4L và 1.6L trước đó. Đến năm 2016, mẫu xe này được nâng cấp nhẹ lần thứ 2 và chỉ còn 2 tùy chọn động cơ 1.5L và 1.0L Ecoboost. Nhưng mẫu xe này bị khai tử vào năm 2018 do không cạnh tranh được trong phân khúc xe cỡ B. Ford Fiesta 2017-2018 Ford Fiesta có cả 2 biến thể sedan và hatchback, trong đó biến thể hatchback được nhiều người thích và lựa chọn vì có thiết kế hài hòa hơn. Ở thời điểm này, đời cuối cùng của Ford Fiesta đang được giao dịch trên thị trường xe cũ với giá bán dao động từ 275-299 triệu đồng. - Ưu điểm: Vận hành đầm chắc, tiết kiệm nhiên liệu, nhiều trang bị an toàn - Nhược điểm: Không gian nội thất chật, độ tin cậy không cao, khu vực điều khiển khá rối mắt. Volkswagen Polo 2015-2016 Volkswagen Polo có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2015 dưới dạng nhập khẩu và đến thời điểm này, nhà phân phối vẫn chưa đưa về mẫu xe đời mới nên Polo mới đang bán vẫn chỉ là thế hệ cũ. Volkswagen Polo mới ít được chuộng do giá bán cao, trang bị tiện nghi và an toàn hạn chế. Volkswagen Polo 2015-2016 Tuy nhiên, trên thị trường xe cũ, Volkswagen Polo lại được không ít người tìm mua vì giá rẻ, nhưng được sở hữu xe Đức có độ bền cao, được ví như Toyota của châu Âu. Theo khảo sát, giá bán của mẫu xe hatchback cỡ B này đang ở mức từ 275-290 triệu đồng đối với đời xe 2015-2016. - Ưu điểm: Vận hành đầm chắc, điều hòa mát sâu, giá xe cũ tốt so với giá trị. - Nhược điểm: Hàng ghế sau hơi chật, trang bị dừng ở mức cơ bản, chỗ để đồ hạn chế. Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!