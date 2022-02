Bốn kẻ giết người bị bắt như thế nào sau gần 500 cây số bỏ trốn trên xe bán tải?

Ngày 18/2, cả 4 đối tượng trong nhóm nghi can liên quan một vụ giết người đã được dẫn giải từ Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) về Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Đây là nhóm đối tượng đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại km 1413 quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa vào chiều 17/2.

Truy chặn xe ô tô của nhóm nghi can giết người đang lưu hành trền đường quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Trước đó vào lúc 13h chiều ngày 17/2, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được điện khẩn từ Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp hỗ trợ truy chặn, vây bắt nhóm nghi can giết người.

Nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, 4 nghi can đang trong hành trình tẩu thoát trên đường quốc lộ 1A từ TP Hồ Chí Minh ra hướng Bắc bằng xe ô tô bán tải màu đỏ, nhãn hiệu Chevrolet Colorado mang BKS 51D-406.80 và nhiều khả năng chiếc xe này đang lưu hành qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.