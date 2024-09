Bốn hãng xe lớn của Hàn Quốc triệu hồi hơn 900.000 ôtô lỗi kỹ thuật

Mẫu xe Grandeur của Hyundai và Mohave của Kia có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do lỗi bộ điều khiển điện tử thủy lực; xe ben TGS của Man Truck & Bus có lỗi ổ trục chính trục khuỷu. Mẫu xe Grandeur của hãng ô tô Hyundai. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) Ngày 25/9, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết 4 hãng sản xuất ôtô lớn ở nước này bao gồm Hyundai, Kia, Scania Group Korea và Man Truck & Bus Korea sẽ tự nguyện triệu hồi tổng cộng 917.547 xe thuộc 13 mẫu do lỗi kỹ thuật. Thông báo của bộ trên giải thích nguyên nhân triệu hồi là do nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do lỗi bộ điều khiển điện tử thủy lực trong ôtô Grandeur của Hyundai, ôtô thể thao đa dụng Mohave của Kia và lỗi ổ trục chính trục khuỷu trong xe ben TGS của Man Truck & Bus. Theo thông báo, các chủ xe có thể kiểm tra xem xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không trên trang web của Chính phủ Hàn Quốc tại địa chỉ www.car.go.kr./.