Bốn giáo viên ở Đắk Lắk dùng từ ngữ phản cảm trên mạng xã hội

Chiều 21/3, trao đổi PV Dân trí, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk xác nhận đơn vị phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh làm rõ hành vi dùng từ ngữ không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội Facebook, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ của 4 giáo viên trường THPT Chu Văn An.

Bốn giáo viên Trường THPT Chu Văn An dùng từ ngữ không chuẩn mực trên mạng xã hội.